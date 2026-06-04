Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Автор фото: kremlin.ru

Комментируя ситуацию на Украине, Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, численность которого уменьшилась на 100 тысяч человек.

Глава государства привел следующие цифры: ежемесячно Киев теряет порядка 40 тысяч человек при принудительной мобилизации 15 тысяч в месяц. Кроме того, с начала этого года около 60 тысяч человек дезертировали из ВСУ.

Говоря о потере Украиной территорий, Владимир Путин уточнил, что на сегодня под контролем России находится более 85% территории ДНР, 100% - ЛНР, и 80% - Запорожской области.

Запад поставляет Киеву много дронов, но у России есть система ПВО, а у Украины - нет, как и ударных систем, имеющихся в распоряжении Москвы, отметил президент.

Российский лидер напомнил, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе достигнутых на саммите в Анкоридже пониманий и по-прежнему согласна на озвученные там компромиссы. Теперь важно, чтобы на них согласился Киев. В случае его согласия конфликт скоро придет к завершению, заявил Владимир Путин.

Ранее Путин заявил, что Киев перешёл к новому качеству преступлений. Президент упомянул атаки на колледж в Старобельске и пообещал обсудить ответные меры.

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