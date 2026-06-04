Москва согласна на компромиссы, важно, чтобы на них согласился Киев – Путин
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Комментируя ситуацию на Украине, Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, численность которого уменьшилась на 100 тысяч человек.
Глава государства привел следующие цифры: ежемесячно Киев теряет порядка 40 тысяч человек при принудительной мобилизации 15 тысяч в месяц. Кроме того, с начала этого года около 60 тысяч человек дезертировали из ВСУ.
Говоря о потере Украиной территорий, Владимир Путин уточнил, что на сегодня под контролем России находится более 85% территории ДНР, 100% - ЛНР, и 80% - Запорожской области.
Запад поставляет Киеву много дронов, но у России есть система ПВО, а у Украины - нет, как и ударных систем, имеющихся в распоряжении Москвы, отметил президент.
Российский лидер напомнил, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе достигнутых на саммите в Анкоридже пониманий и по-прежнему согласна на озвученные там компромиссы. Теперь важно, чтобы на них согласился Киев. В случае его согласия конфликт скоро придет к завершению, заявил Владимир Путин.
Ранее Путин заявил, что Киев перешёл к новому качеству преступлений. Президент упомянул атаки на колледж в Старобельске и пообещал обсудить ответные меры.
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