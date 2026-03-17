Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что оставляет свой пост. Об этом он заявил во время девятнадцатого заседания Государственного Совета РТ седьмого созыва. Напомним, что на этой должности Мухаметшин с 1998 года.

- Мной принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Госсовета и председателя. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике должна быть преемственность, – сказал он. – Нам довелось работать в период больших перемен. <...> В единой команде мы формировали правовой фундамент единого Татарстана. <...> Мы поддерживали и поддерживаем решения для укрепления экономики, нам удалось наладить диалог с другими регионами. Спасибо каждому депутату за профессионализм и готовность искать компромисс ради общего дела. Отдельное спасибо аппарату Госсовета и нашим избирателям. <...> В моей жизни начинается новый этап, но я не прекращаю общественную деятельность – я остаюсь патриотом Татарстана. Благодарю вас за большую совместную работу, за те счастливые, пусть и трудные моменты, которые мы пережили вместе.

- В самое сложное время Фарид Хайруллович возглавлял правительство, я был министром финансов, – вспоминает раис Татарстана Рустам Минниханов, благодаря Мухаметшина за годы службы.



Также он отметил и супругу Мухаметшина, которая тоже присутствовала в зале.

- Каждый год все муниципалитеты выполняли огромную работу благодаря вашему авторитету и уважению, – добавил Минниханов.

Зал аплодирует стоя, когда глава республики просит благодарить Мухаметшина. Также Фарида Хайрулловича награждают орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

- Очень трепетно и волнительно, поймите моё состояние. 30 лет проработал под руководством Минтимера Шариповича и Рустама Нургалиевича, – говорит Мухаметшин, и раис шутит, что и сам успел поработать под руководством Мухаметшина.

В связи с уходом Мухаметшина президиум рассмотрит назначение почетного председателя Госсовета РТ.

Фарид Хайруллович родился 22 мая 1947 года в Альметьевске (Татарская АССР). Его детство пришлось на послевоенные годы и проходило в деревне. Трудиться начал с 1963 года по профессии токаря на газобензиновом заводе в Альметьевске, а также был шофёром в «Альметьевбурнефть». В 1966–1968 годах проходил службу в рядах Советской армии. После окончил техникум газовой промышленности в родном городе и пошел учиться дальше – в Уфимский нефтяной институт.

Восемь лет Мухаметшин посвятил комсомольской и партийной работе: был инструктором Альметьевского горкома ВЛКСМ и инструктором промышленно-транспортного отдела Альметьевского горкома КПСС.

Далее началось развитие карьеры – в 1978–1980 годах Мухаметшин был заместителем председателя исполкома Альметьевского городского Совета народных депутатов, а следующие пять лет провел в должности уже первого заместителя председателя. В 1985–1987 годах работал секретарем, затем вторым секретарем Альметьевского горкома КПСС, при этом успел в 1986 году окончить Саратовскую высшую партийную школу. Должность председателя Альметьевского городского Совета народных депутатов перешла в нему в 1988 году.

Через несколько лет Фарид Хайруллович стал председателем Верховного совета Татарской АССР (с 1992 года — председатель Верховного совета РТ).

Премьер-министром Татарстана Мухаметшин был с 1995 по 1998 год, а уже после перешел в должность председателя Государственного Совета республики.

Активно участвовал и в научной деятельности. Например, в 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по теме «Представительные и исполнительные органы власти Республики Татарстан как фактор стабилизации социальных процессов в период реформирования политической системы». А в 2001 году Мухаметшин защитил диссертацию уже в Российской академии госслужбы при президенте РФ на соискание учёной степени доктора политических наук по теме «Федеративные отношения как фактор социально-политического развития республики-субъекта Российской Федерации». Является автором более 70 научных работ, включая 10 монографий, посвященных вопросам федеративного устройства, межнациональных отношений, а также политике и экономике переходного периода.

Напомним, что слухи об уходе Мухаметшина с поста ходили последние несколько лет. Однако он все же участвовал в выборах депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва в 2024 году и одержал уверенную победу.

