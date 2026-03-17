Мухаметшин ушел с поста главы Госсовета Татарстана после 28 лет работы
О своем решении политик сообщил во время заседания.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что оставляет свой пост. Об этом он заявил во время девятнадцатого заседания Государственного Совета РТ седьмого созыва. Напомним, что на этой должности Мухаметшин с 1998 года.
- Мной принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Госсовета и председателя. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике должна быть преемственность, – сказал он. – Нам довелось работать в период больших перемен. <...> В единой команде мы формировали правовой фундамент единого Татарстана. <...> Мы поддерживали и поддерживаем решения для укрепления экономики, нам удалось наладить диалог с другими регионами. Спасибо каждому депутату за профессионализм и готовность искать компромисс ради общего дела. Отдельное спасибо аппарату Госсовета и нашим избирателям. <...> В моей жизни начинается новый этап, но я не прекращаю общественную деятельность – я остаюсь патриотом Татарстана. Благодарю вас за большую совместную работу, за те счастливые, пусть и трудные моменты, которые мы пережили вместе.
- В самое сложное время Фарид Хайруллович возглавлял правительство, я был министром финансов, – вспоминает раис Татарстана Рустам Минниханов, благодаря Мухаметшина за годы службы.
Также он отметил и супругу Мухаметшина, которая тоже присутствовала в зале.
- Каждый год все муниципалитеты выполняли огромную работу благодаря вашему авторитету и уважению, – добавил Минниханов.
Зал аплодирует стоя, когда глава республики просит благодарить Мухаметшина. Также Фарида Хайрулловича награждают орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
- Очень трепетно и волнительно, поймите моё состояние. 30 лет проработал под руководством Минтимера Шариповича и Рустама Нургалиевича, – говорит Мухаметшин, и раис шутит, что и сам успел поработать под руководством Мухаметшина.
В связи с уходом Мухаметшина президиум рассмотрит назначение почетного председателя Госсовета РТ.
Фарид Хайруллович родился 22 мая 1947 года в Альметьевске (Татарская АССР). Его детство пришлось на послевоенные годы и проходило в деревне. Трудиться начал с 1963 года по профессии токаря на газобензиновом заводе в Альметьевске, а также был шофёром в «Альметьевбурнефть». В 1966–1968 годах проходил службу в рядах Советской армии. После окончил техникум газовой промышленности в родном городе и пошел учиться дальше – в Уфимский нефтяной институт.
Восемь лет Мухаметшин посвятил комсомольской и партийной работе: был инструктором Альметьевского горкома ВЛКСМ и инструктором промышленно-транспортного отдела Альметьевского горкома КПСС.
Далее началось развитие карьеры – в 1978–1980 годах Мухаметшин был заместителем председателя исполкома Альметьевского городского Совета народных депутатов, а следующие пять лет провел в должности уже первого заместителя председателя. В 1985–1987 годах работал секретарем, затем вторым секретарем Альметьевского горкома КПСС, при этом успел в 1986 году окончить Саратовскую высшую партийную школу. Должность председателя Альметьевского городского Совета народных депутатов перешла в нему в 1988 году.
Через несколько лет Фарид Хайруллович стал председателем Верховного совета Татарской АССР (с 1992 года — председатель Верховного совета РТ).
Премьер-министром Татарстана Мухаметшин был с 1995 по 1998 год, а уже после перешел в должность председателя Государственного Совета республики.
Активно участвовал и в научной деятельности. Например, в 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по теме «Представительные и исполнительные органы власти Республики Татарстан как фактор стабилизации социальных процессов в период реформирования политической системы». А в 2001 году Мухаметшин защитил диссертацию уже в Российской академии госслужбы при президенте РФ на соискание учёной степени доктора политических наук по теме «Федеративные отношения как фактор социально-политического развития республики-субъекта Российской Федерации». Является автором более 70 научных работ, включая 10 монографий, посвященных вопросам федеративного устройства, межнациональных отношений, а также политике и экономике переходного периода.
Напомним, что слухи об уходе Мухаметшина с поста ходили последние несколько лет. Однако он все же участвовал в выборах депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва в 2024 году и одержал уверенную победу.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Температура поднимется до +12 градусов.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.