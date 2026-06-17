На саммите АСЕАН Минниханов провел встречу с министром иностранных дел Турции
Хакан Фидан был восхищен театром Галиасгара Камала.
На полях саммита Россия - АСЕАН Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства прибыл в Казань, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Отметив важность проводимого в столице Татарстана саммита, Хакан Фидан поделился, что он восхищен театром Галиасгара Камала.
Ранее мы писали, что Путин посетил мечеть и церковь в Казанском кремле по пути на саммит АСЕАН. Так президент начал свою программу в столице республики.
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