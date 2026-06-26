Главы государств говорили также о сотрудничестве и реализации совместных проектов.

Автор фото: kremlin.ru

Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла на Валдае, президенты обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью», сообщает Кремль.

Об этом также пишет телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Беларуси.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявлений для СМИ по итогам встречи не будет.

Ранее Путин заявил, что Запад не скрывает подготовку к войне с Россией. Зарубежные политики используют некую «угрозу со стороны Москвы» как повод для милитаризации.

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