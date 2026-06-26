На Валдае Путин и Лукашенко обсудили повестку дня Союзного государства
Главы государств говорили также о сотрудничестве и реализации совместных проектов.
Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла на Валдае, президенты обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью», сообщает Кремль.
Об этом также пишет телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Беларуси.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявлений для СМИ по итогам встречи не будет.
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