Дату обозначил спецпосланник президента США.

Автор фото: соцсети

Новый раунд переговоров по Украине состоится, скорее всего, на следующей неделе. Об этом телекомпании CNBC сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю. Мы сохраняем позитивный настрой в этом вопросе. Это война, которая должна закончиться, и мы намерены придерживаться оптимистичного подхода», - поделился Уиткофф.

По словам спецпосланника, США видят, что обе стороны устали, и надеются, что это начало переломного момента.

Владимир Зеленский назвал Турцию и Швейцарию возможным местом для проведения нового раунда переговоров.

Ранее Песков заявил, что Трамп в беседе с Путиным не требовал прекращения огня на Украине. По словам пресс-секретаря, позиция президента России по вопросу остановки боевых действий «прекрасно всем известна».

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.