Обнародован список из 33 российских банков, попавших в 21-й пакет санкций ЕС
Общий перечень охватывает треть банковского сектора — в него попали как системно значимые организации, так и региональные.
Запрет на транзакции по решению Евросоюза расширен ещё на 33 российских кредитных организации. Список этих банков опубликован в Оfficial Journal of the European Union в рамках 21-го пакета санкций против России.
В список попали как системно значимые организации, так и региональные. Весь пакет оказался самым значительным с точки зрения количества банков — он охватывает треть сектора. Ограничения начнут действовать 13 августа.
В новый пакет вошли:
АКБ «Энергобанк»;
Банк «Финсервис»;
Москоммерцбанк;
Банк «Инго»;
Реалист Банк;
Банк «Объединенный Капитал»;
Тольяттихимбанк;
Цифра банк;
Датабанк;
РосДорБанк;
Юг-Инвестбанк;
Авто Финанс Банк;
Ренессанс Кредит;
Банк «Приморье»;
Транскапиталбанк;
Банк «Национальный Стандарт»;
Национальный Банк «ТРАСТ»;
Челиндбанк;
Кошелев-Банк;
Банк МФК (Международный Финансовый Клуб);
Юнистрим;
СПБ Банк;
Газэнергобанк;
Центр-инвест;
Модульбанк;
Банк Раунд;
Агропромкредит;
Банк Акцепт;
Интерпрогрессбанк;
Форштадт;
Белгородсоцбанк;
CMRBank;
Кредит Урал Банк.
Транзакционный запрет, однако, не означает полную блокировку активов. После его вступления в силу европейским банкам будет запрещено проводить любые операции с перечисленными организациями — платежи через ЕС теперь будет провести невозможно.
Напомним, что всего в новый «черный список» ЕС вошли 170 организаций и 48 физических лиц. Полные списки появятся позднее. Основной удар нанесён по банковскому и нефтяному секторам.
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