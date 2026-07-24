Общий перечень охватывает треть банковского сектора — в него попали как системно значимые организации, так и региональные.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Запрет на транзакции по решению Евросоюза расширен ещё на 33 российских кредитных организации. Список этих банков опубликован в Оfficial Journal of the European Union в рамках 21-го пакета санкций против России.

В список попали как системно значимые организации, так и региональные. Весь пакет оказался самым значительным с точки зрения количества банков — он охватывает треть сектора. Ограничения начнут действовать 13 августа.

В новый пакет вошли:

АКБ «Энергобанк»;

Банк «Финсервис»;

Москоммерцбанк;

Банк «Инго»;

Реалист Банк;

Банк «Объединенный Капитал»;

Тольяттихимбанк;

Цифра банк;

Датабанк;

РосДорБанк;

Юг-Инвестбанк;

Авто Финанс Банк;

Ренессанс Кредит;

Банк «Приморье»;

Транскапиталбанк;

Банк «Национальный Стандарт»;

Национальный Банк «ТРАСТ»;

Челиндбанк;

Кошелев-Банк;

Банк МФК (Международный Финансовый Клуб);

Юнистрим;

СПБ Банк;

Газэнергобанк;

Центр-инвест;

Модульбанк;

Банк Раунд;

Агропромкредит;

Банк Акцепт;

Интерпрогрессбанк;

Форштадт;

Белгородсоцбанк;

CMRBank;

Кредит Урал Банк.

Транзакционный запрет, однако, не означает полную блокировку активов. После его вступления в силу европейским банкам будет запрещено проводить любые операции с перечисленными организациями — платежи через ЕС теперь будет провести невозможно.

Напомним, что всего в новый «черный список» ЕС вошли 170 организаций и 48 физических лиц. Полные списки появятся позднее. Основной удар нанесён по банковскому и нефтяному секторам.

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