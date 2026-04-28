Политика
28 апреля 19:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Остановка транзита нефти по трубопроводу «Дружба» станет катастрофой для Европы

С 1 мая прекратится поставка топлива из Казахстана в Берлин, что положительно отразится на популярности партии «Альтернатива для Германии».

Автор фото: РИА Новости

Одна пятая часть производимой в Казахстане нефти отправляется на немецкий завод, однако с 1 мая этот транзит прекратится. Как считают в американской газете «Политико», это обернется серьезными последствиями для Берлина и Киева.

Любые проблемы со снабжением играют на руку ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая может победить на грядущих выборах. Более того, завод, куда поставляется казахстанская нефть, производит 90 процентов топлива для Берлина и Бранденбурга.

Если нефть направят через порты в Балтике, Германия будет вынуждена прекратить украинские налеты на эту территорию. Из-за этого количество атак ВСУ может уменьшиться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил остановку транзита в Германию техническими причинами. Казахстанские производства будут использовать другие логистические пути.


