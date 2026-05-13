Российская антикоррупционная система вышла на новый уровень, заявляют в управлении президента России.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 января этого года в России вступил в силу федеральный закон, который отменил обязательное ежегодное декларирование доходов для большинства госслужащих. Но это не ослабление борьбы с коррупцией, а её концентрация на наиболее рискованных направлениях, заявил по видеосвязи референт управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Виталий Белинский во время международного форума «Россия – исламский мир: KazanForum».

- В 2026 году можно сказать, что российская антикоррупционная система вышла на новый уровень. Это не просто изменение модели, а переход на качественно новый уровень, основанный на оценке рисков, использовании цифровых технологий и экономической эффективности, - отметил Белинский.

Речь идет о переходе к риск-ориентированному подходу. Теперь контрольные ресурсы не тратятся на формальные отчеты, а проверки и анализ сосредоточены на зонах риска, связанных с кадровыми решениями и имущественными сделками государственных служащих.

- Триггером для проверок выступают юридические факты в жизни госслужащего. Обязанность декларировать доходы возникает уже при приеме на работу на должности с коррупционными рисками. Параллельно происходит цифровая трансформация контроля: переход от периодической декларации к непрерывному мониторингу. Ручной сбор данных заменяется автоматическим из реестра, что снижает нагрузку на добросовестных служащих и повышает точность выявления подозрительных операций, - уточнил чиновник.

Спикер добавил, что на практике это означает сокращение административной нагрузки на миллионы служащих, устранение формализма и освобождение ресурсов для борьбы с реальными коррупционными схемами.

Белинский упомянул и Татарстан, который, по его словам, применяет системный и эффективный подход к борьбе с коррупцией. Этот подход включает правовые, организационные и информационные механизмы. В регионе обеспечивают информационную открытость органов власти, проводят антикоррупционное просвещение населения и поддерживают общественные инициативы.

- С госслужащими ведётся индивидуальная работа. В Татарстане действует уникальный научно-исследовательский институт, который активно сотрудничает с другими научными организациями, - сказал Белинский.

Также в республике создан довольно эффективный и прямой канал обратной связи с гражданами и система народного контроля. Эти меры позволяют оперативно реагировать на важные вызовы и угрозы.

Ранее заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов рассказал, что ежегодно в Татарстане регистрируется около тысячи коррупционных правонарушений. В каждом городском округе республики были введены должности помощников глав, ответственных за борьбу с коррупцией.

