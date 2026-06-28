Контакты налажены по нескольким направлениям.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что переговорные контакты по Украине есть. В том числе рассматриваются новые предложения. Об этом российский лидер сказал во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным.

Как говорит глава государства, контакты налажены сразу по нескольким направлениям и линиям.

Ранее Путин заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте. Цель таких атак - довести до раскола российское общество.

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