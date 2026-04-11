Политика
11 апреля 13:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Переговоры США и Ирана вскоре начнутся в Пакистане

Американскую переговорную группу возглавил вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Автор фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В столице Пакистана Исламабаде примерно в 15 часов начнутся переговоры Ирана и США по завершению конфликта. Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет Mash.

Переговорную группу США возглавил вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс. Также в ее составе - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран будут представлять министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Все участники переговоров уже прибыли в Пакистан.

Иран в качестве предварительных условий для начала переговоров предлагал прекращение огня в Ливане и разморозку активов страны, эти требования были приняты США. Сама повестка, вероятно, будет утверждена двумя сторонами через пакистанских посредников, затем начнутся прямые переговоры.

При этом представители США будут добиваться освобождения всех задержанных американцев.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии и переговорах, объявил о победе в войне с Соединенными Штатами. Представители совета говорят, что Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов.

