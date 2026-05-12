Однако о конкретных датах и ориентирах пока нет информации.

Автор фото: РИА Новости

Многое сделано для приближения урегулирования на Украине, но о конкретных датах и ориентирах говорить пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что, по его мнению, сейчас дело идет к завершению украинского конфликта.

«Багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение», - подтвердил Песков.

Ранее Песков говорил, что Владимир Путин готов провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве в любой момент. За пределами столицы встреча должна иметь «завершающий» характер, что требует работы. На данный момент перемирие в честь Дня Победы окончено, проведение специальной военной операции продолжается.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.