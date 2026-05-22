Прогресс уже есть, осталось уладить несколько нюансов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретного результата по газопроводу «Сила Сибири — 2» стоит ждать уже в самое ближайшее время. На брифинге он подчеркнул, что прогресс по соглашению уже достигнут и сторонам осталось проработать лишь ряд нюансов.

«Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», — сказал Песков.

Ранее мы писали, что на разработку схемы газификации Татарстана выделили более 200 миллионов рублей. Экспертам предстоит рассчитать потребности республики в газе на 20 лет вперёд.

Также сообщалось, что Татарстан не вошел в лидеры рейтинга по доступности электроэнергии. Несмотря на то что государство регулирует цены на «свет», разброс между регионами оказался значительным.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.