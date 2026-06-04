Владимиру Путину доложат о нем.

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В Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться, - рассказал Песков.

Он уточнил, что президенту доложат о письме после окончания части рабочего визита президента Узбекистана.

Ранее Песков заявил, что Путин дал военным все поручения после атаки на Старобельск. Поручения военным были даны ранее.

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