Песков рассказал, как долго будет продолжаться СВО
Информацией пресс-секретарь президента поделился с журналистами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия собирается продолжать спецоперацию до достижения своих целей.
«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», - рассказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что в Татарстане мошенники атакуют родственников бойцов СВО. Аферисты массово рассылают файлы с вредоносным ПО под видом списков погибших и неопознанных солдат.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
