Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия собирается продолжать спецоперацию до достижения своих целей.

«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», - рассказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мошенники атакуют родственников бойцов СВО. Аферисты массово рассылают файлы с вредоносным ПО под видом списков погибших и неопознанных солдат.

