Политика
2 июня 08:28
Песков заявил, что Путин дал военным все поручения после атаки на Старобельск

Поручения военным были даны ранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин ранее уже дал ВС РФ все необходимые поручения в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Отвечая на вопрос, последовали ли новые указания по итогам прошедшего 1 июня совещания, Песков ответил коротко: «Поручения даны ранее».

Напомним, в ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. Погиб 21 человек. В ответ 25 мая МИД России сообщил о переходе ВС РФ к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

На совещании 1 июня Путин заявил, что киевская верхушка сознательно пошла на тяжелейшие преступления против детей, открыв «новую страницу» в череде своих преступлений и придав конфликту новое качество. Он подчеркнул, что это осознанный выбор украинского руководства.

