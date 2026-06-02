Песков заявил, что Путин дал военным все поручения после атаки на Старобельск
Поручения военным были даны ранее.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин ранее уже дал ВС РФ все необходимые поручения в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Отвечая на вопрос, последовали ли новые указания по итогам прошедшего 1 июня совещания, Песков ответил коротко: «Поручения даны ранее».
Напомним, в ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. Погиб 21 человек. В ответ 25 мая МИД России сообщил о переходе ВС РФ к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
На совещании 1 июня Путин заявил, что киевская верхушка сознательно пошла на тяжелейшие преступления против детей, открыв «новую страницу» в череде своих преступлений и придав конфликту новое качество. Он подчеркнул, что это осознанный выбор украинского руководства.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.