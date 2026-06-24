Политика
24 июня 16:38
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«Вечерняя Казань»

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Песков заявил, что Россия всегда готова прийти на помощь Беларуси

Москва поможет в отражении любых угроз.

Песков заявил, что Россия всегда готова прийти на помощь Беларуси

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда будет поддерживать Минск и поможет справиться с любыми угрозами.

«Мы союзное государство», - цитирует его слова «Интерфакс».

Помощь при необходимости придет не только в отражении угроз, но и в плане экономики. «Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие», добавил Песков, отвечая на вопрос, как ответит Россия, если Украина атакует Беларусь.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил врио руководителя Генконсульства Беларуси в Казани Виктора Щетько за вклад в сотрудничество Татарстана и Беларуси. Глава республики вручил медаль в честь 100-летия со дня образования ТАССР.

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