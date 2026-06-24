Песков заявил, что Россия всегда готова прийти на помощь Беларуси
Москва поможет в отражении любых угроз.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда будет поддерживать Минск и поможет справиться с любыми угрозами.
«Мы союзное государство», - цитирует его слова «Интерфакс».
Помощь при необходимости придет не только в отражении угроз, но и в плане экономики. «Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие», добавил Песков, отвечая на вопрос, как ответит Россия, если Украина атакует Беларусь.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил врио руководителя Генконсульства Беларуси в Казани Виктора Щетько за вклад в сотрудничество Татарстана и Беларуси. Глава республики вручил медаль в честь 100-летия со дня образования ТАССР.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.
Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.
Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.
Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.
Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.