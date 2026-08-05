Под санкции США попали Сухопутные войска и подразделения Минобороны России
В списке оказались также несколько россиян.
Некоторые российские военные структуры, в частности Сухопутные войска России и два управления министерства обороны, вошли в санкционный список США. Поводом для введения против них ограничительных мер названо предполагаемое нарушение американского закона о нераспространении ядерного оружия.
Так, в список включены Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, Управление перспективных межвидовых исследований и спецпроектов ведомства, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. Кроме того, в перечень попали компании «Гидеон Альфа» и ООО «Интернэшнл инвест компани», их дочерние структуры и правопреемники и россияне Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.
Американским ведомствам запрещено закупать у перечисленных лиц товары или услуги, поддерживать их, продавать продукцию военного назначения и выдавать лицензии. Исключения могут быть приняты только по решению госсекретаря США, пишет «Коммерсантъ».
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