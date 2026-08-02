Политика
2 августа 17:50
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«Вечерняя Казань»

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Премьер Армении Никол Пашинян ушел в отставку вместе с правительством

Процедура приурочена к первому заседанию нового парламента, а само решение носит технический характер.

Премьер Армении Никол Пашинян ушел в отставку вместе с правительством

Автор фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство ушли в отставку. Решение носит чисто технический и процедурный характер. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

Сложение полномочий Кабинета министров никак не повлияет на текущие политические расклады в стране и является обязательным шагом по закону. Как отмечает телеграм-канал, согласно статье 158 Конституции Армении, действующее правительство обязано сложить полномочия в день первого заседания новоизбранного Национального собрания.

Все министры и сам Пашинян продолжат выполнять свою работу до формирования нового состава кабинета. Премьер зачитал обращение на видео и направил подписанный документ президенту республики Ваагну Хачатуряну. Президент Армении обязан незамедлительно назначить премьер-министром кандидата, которого официально выдвинет парламентское большинство. Поскольку партия Пашиняна сохранила контроль над Национальным собранием, он уже переназначен на пост главы обновленного правительства республики.

Ранее мы писали, что Россия намерена пересмотреть военное сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном. Договоры, регулирующие это взаимодействие, не обновлялись уже более десяти лет.

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