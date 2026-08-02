Процедура приурочена к первому заседанию нового парламента, а само решение носит технический характер.

Автор фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство ушли в отставку. Решение носит чисто технический и процедурный характер. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

Сложение полномочий Кабинета министров никак не повлияет на текущие политические расклады в стране и является обязательным шагом по закону. Как отмечает телеграм-канал, согласно статье 158 Конституции Армении, действующее правительство обязано сложить полномочия в день первого заседания новоизбранного Национального собрания.

Все министры и сам Пашинян продолжат выполнять свою работу до формирования нового состава кабинета. Премьер зачитал обращение на видео и направил подписанный документ президенту республики Ваагну Хачатуряну. Президент Армении обязан незамедлительно назначить премьер-министром кандидата, которого официально выдвинет парламентское большинство. Поскольку партия Пашиняна сохранила контроль над Национальным собранием, он уже переназначен на пост главы обновленного правительства республики.

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