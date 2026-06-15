Политика
15 июня 20:22
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит саммит АСЕАН в Казани

Почетный гость планирует обсудить проблемные вопросы с Владимиром Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит саммит АСЕАН в Казани

Автор фото: kremlin.ru

В столицу республики в рамках саммита АСЕАН прилетит белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом заявил начальник УМВД России по Казани Ринат Габитов на деловом понедельнике.

Белорусское телеграфное агентство (БелТА) сообщает, что Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Планируется обсудить общие проблемные вопросы. Связь главы государств-соседей поддерживают практически ежедневно.

Напомним, что всего на международное мероприятие, которое пройдет в Казани 17-19 июня, должны прибыть 14 делегаций и главы государств, в том числе ожидается и Владимир Путин.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о том, почему это международное событие значимо для Татарстана. Саммит называют вторым по значимости мероприятием после БРИКС.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.