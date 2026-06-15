Почетный гость планирует обсудить проблемные вопросы с Владимиром Путиным.

Автор фото: kremlin.ru

В столицу республики в рамках саммита АСЕАН прилетит белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом заявил начальник УМВД России по Казани Ринат Габитов на деловом понедельнике.

Белорусское телеграфное агентство (БелТА) сообщает, что Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Планируется обсудить общие проблемные вопросы. Связь главы государств-соседей поддерживают практически ежедневно.

Напомним, что всего на международное мероприятие, которое пройдет в Казани 17-19 июня, должны прибыть 14 делегаций и главы государств, в том числе ожидается и Владимир Путин.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о том, почему это международное событие значимо для Татарстана. Саммит называют вторым по значимости мероприятием после БРИКС.

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