Глава государства надеется, что страна продолжит развиваться.

Автор фото: kremlin.ru

Руководители из числа участников СВО, прошедшие обучение по программе «Время героев», в будущем будут управлять страной, выразил надежду президент России Владимир Путин.

«Люди, прошедшие через такие серьезные испытания, думаю, в ваши руки и нужно передавать будущее страны», - заявил он во время встречи с выпускниками программы.

Напомним, что проект реализуется по поручению Путина с целью подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти.

«Должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас... мы добьемся этой общей благородной цели», - отметил российский лидер.

За время действия программы 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.

Ранее сообщалось, что в Татарстане предпринимателям-участникам СВО выделили 190 миллионов рублей. Льготный заем также выдается компаниям, заключившие трудовой договор с военным или направившим на службу по контракту одного и более сотрудников.

