Автор фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава государства Владимир Путин готов провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве в любой момент. За пределами столицы встреча должна иметь «завершающий» характер, что требует работы, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.



На данный момент гуманитарное перемирие в честь Дня Победы окончено, проведение специальной военной операции продолжается. Как отметил Песков, Россия открыта к контактам и положительно относится к посредническим услугам с американской стороны в контексте мирного урегулирования.



Помимо прочего, в разговоре с журналистами пресс-секретарь уточнил, что обстановка в Балтике нагнетается усилиями НАТО, а не России. Военно-морской флот страны следует международному морскому праву, в том числе по защите от пиратов.



Также Песков отметил, что нестабильность глобальной экономики не повлияет на перестановки в Кабмине России, который принимает все возможные меры. Они должны обеспечить стабильный рост ВВП, пусть и небольшой.



Ранее Владимир Путин заявил, что, по его мнению, сейчас дело идет к завершению украинского конфликта. Встреча с лидером страны-противника Владимиром Зеленским должна стать окончательной точкой, а не переговорами.

