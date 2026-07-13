Политика
13 июля 17:02
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Путин об атаке ВСУ: «Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее»

Президент отметил, что удары по территории противника усилятся «с нарастающим масштабом».

Путин об атаке ВСУ: «Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее»

Автор фото: kremlin.ru

Ответные удары России по территории противника будут зеркальными и в разы мощнее нанесенных ВСУ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, осматривая выставку Народного фронта «Все для Победы!».

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее», — приводит его слова «Интерфакс».

Путин также отметил, что противник будет чувствовать закономерную мощь ударов «с нарастающим масштабом» и, возможно, уже чувствует.

На выставке президенту в том числе представили макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Он предназначен для защиты объектов от всех типов воздушных угроз, в том числе самолетов, вертолетов, ракет и БПЛА.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года военными силами России было уничтожено более двух тысяч бензовозов и фур ВСУ. Повреждения также получили около 200 локомотивов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Татнефть» поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.