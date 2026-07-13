Президент отметил, что удары по территории противника усилятся «с нарастающим масштабом».

Автор фото: kremlin.ru

Ответные удары России по территории противника будут зеркальными и в разы мощнее нанесенных ВСУ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, осматривая выставку Народного фронта «Все для Победы!».

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее», — приводит его слова «Интерфакс».

Путин также отметил, что противник будет чувствовать закономерную мощь ударов «с нарастающим масштабом» и, возможно, уже чувствует.

На выставке президенту в том числе представили макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Он предназначен для защиты объектов от всех типов воздушных угроз, в том числе самолетов, вертолетов, ракет и БПЛА.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года военными силами России было уничтожено более двух тысяч бензовозов и фур ВСУ. Повреждения также получили около 200 локомотивов.

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