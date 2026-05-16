Политика
16 мая 09:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Путин поедет в Китай 19–20 мая, чтобы встретиться с Си Цзиньпином

Визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, лидеры обсудят партнёрство и мировые проблемы.

Путин поедет в Китай 19–20 мая, чтобы встретиться с Си Цзиньпином

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит КНР с официальным визитом. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Она приурочена к важной дате — 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Главная часть визита — переговоры Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудят, как дальше развивать отношения между Россией и Китаем, углублять стратегическое партнёрство, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. Кроме того, они вместе откроют Годы образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах.

По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление на высшем уровне и целый ряд двусторонних документов — межправительственных, межведомственных и других. Также в программе визита отдельная встреча Путина с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. На ней речь пойдёт о перспективах торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что все еще желает видеть президента США Дональда Трампа в Москве. Предложение российского лидера актуально.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.