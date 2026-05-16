Путин поедет в Китай 19–20 мая, чтобы встретиться с Си Цзиньпином
Визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, лидеры обсудят партнёрство и мировые проблемы.
Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит КНР с официальным визитом. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Она приурочена к важной дате — 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Главная часть визита — переговоры Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудят, как дальше развивать отношения между Россией и Китаем, углублять стратегическое партнёрство, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. Кроме того, они вместе откроют Годы образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах.
По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление на высшем уровне и целый ряд двусторонних документов — межправительственных, межведомственных и других. Также в программе визита отдельная встреча Путина с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. На ней речь пойдёт о перспективах торгово-экономического сотрудничества.
Ранее Путин заявил, что все еще желает видеть президента США Дональда Трампа в Москве. Предложение российского лидера актуально.
