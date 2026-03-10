Путин пообещал продолжить поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию
Президент назвал эти страны надежными партнерами и заверил, что Россия останется ответственным поставщиком.
Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять энергоресурсы тем государствам, которые демонстрируют надежность как покупатели. В числе таких стран президент назвал Словакию и Венгрию.
«Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами», — сказал Путин на профильном совещании.
Он также отметил, что это касается не только партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и государств Восточной Европы.
Ранее Путин заявил, что высокие цены на нефть и газ — это временно. Президент решил напомнить об этом всем потребителям российских энергоресурсов.
