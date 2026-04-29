Путин сообщил Трампу о передаче Украине свыше 20 тысяч тел погибших
Киев передал России порядка 500 тел.
Во время телефонного разговора между американским и российским президентами Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Россией Украине свыше 20 тысяч тел погибших, а Украиной - чуть более 500.
Подробностями разговора с журналистами поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.
- Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам чуть более 500, - цитирует Ушакова ТАСС.
Ранее мы писали, что Владимир Путин готов объявить перемирие на празднование Дня Победы. Об этом российский президент сообщил Дональду Трампу.
