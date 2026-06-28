Цель таких атак - довести до раскола российское общество.

Автор фото: kremlin.ru

Удары по гражданской инфраструктуре наносятся с целью породить у России неуверенность в себе. В том числе ВСУ добиваются раскола в обществе. Киев хочет заставить Россию приостановить наступление войск на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Украина пытается создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для них условиях. Но Москва не даст им такого шанса, с уверенностью заявил глава государства.

К тому же террористические вылазки противника никак не влияют на ситуацию на фронте. «Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли самый массированный удар по России за год. Всего за одну ночь силы ПВО сбили 660 украинских дронов.

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