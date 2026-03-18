Политика
18 марта 10:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия готова помочь находящейся под эмбарго Кубе, объявил Песков

Власти поддерживают контакты на рабочем и экспертном уровне.

Автор фото: Ирина Овчинникова / РИА Новости

Россия может помочь Кубе, которая сталкивается с большими экономическими трудностями из-за эмбарго. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам Пескова, российские власти поддерживают контакты с коллегами из Кубы на рабочем и экспертном уровне.

Ранее Национальный электроэнергетический союз Кубы сообщил о том, что весь остров остался без электричества. Блэкаут произошел на фоне нефтяной блокады, введенной США.

При этом президент США Дональд Трамп назвал честью возможное взятие Кубы. Американское руководство хочет отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, однако США не намерены менять политическую систему островного государства.

