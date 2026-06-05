Политика
5 июня 07:57
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«Вечерняя Казань»

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Россия и США подпишут соглашение о тоннеле между Чукоткой и Аляской

Спецпредставитель президента России Дмитриев объявил об этом на ПМЭФ.

Россия и США подпишут соглашение о тоннеле между Чукоткой и Аляской

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума сделал громкое заявление. По его словам, Москва и Вашингтон готовятся подписать соглашение о проектировании тоннеля, который соединит Чукотку и Аляску. Самому тоннелю, как выразился Дмитриев, — быть.

Он подчеркнул, что такие проекты важны не только с экономической, но и с геополитической точки зрения — отношения между двумя странами могут получить новый импульс. Кроме того, Дмитриев предрёк Европе сильнейший энергетический кризис в ближайшее время. По его словам, страны ЕС будут вынуждены просить у России нефть и газ, а из Германии уже поступают запросы о необходимости восстановить «Северные потоки».

Ранее мы писали, что США готовят новые санкции против нефти из России и пошлины в 500 процентов. Исключение для российской нефти временное, его могут отменить в любой момент.

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