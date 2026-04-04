4 апреля 08:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия после просьбы Ирана заблокировала резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.

Автор фото: un.org

Иран попросил Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский дипломатический источник.

По словам источника, резолюция могла усложнить ситуацию. Напомним, что 3 апреля Россия, Китай и Франция фактически сорвали попытку арабских стран добиться от Совета Безопасности ООН разрешения на военные действия против Ирана. Подобным образом они планировали возобновить работу Ормузского пролива. Эти страны выступают против любых формулировок, разрешающих применение силы против Ирана.

Ранее сообщалось, что масштабный ответ Ирана на удары США и Израиля удивил главу Пентагона Пита Хегсета, так как чиновники администрации президента Дональда Трампа не ожидали такого сопротивления. Атака продолжается уже больше месяца, а судоходство в Ормузском проливе практически остановлено. Все это привело к резкому скачку цен на энергоносители.

