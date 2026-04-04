Россия прорабатывает варианты возвращения курских заложников из Сум
Москалькова назвала диалог с Украиной по этому поводу небезрезультатным.
Россия ищет варианты репатриации жителей Курской области, которых удерживают в Сумах. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Речь идет о семи курских жителях, которые удерживаются на территории Сумской области как заложники. Омбудсмен уточнила, что трое из них находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников.
- Мы продолжаем диалог, он небезрезультатный. Мы сейчас ищем варианты организации репатриации этих людей, - цитирует агентство Москалькову.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
