Москалькова назвала диалог с Украиной по этому поводу небезрезультатным.

Россия ищет варианты репатриации жителей Курской области, которых удерживают в Сумах. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Речь идет о семи курских жителях, которые удерживаются на территории Сумской области как заложники. Омбудсмен уточнила, что трое из них находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников.

- Мы продолжаем диалог, он небезрезультатный. Мы сейчас ищем варианты организации репатриации этих людей, - цитирует агентство Москалькову.

