Политика
17 июня 07:59
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«Вечерняя Казань»

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Российский фрегат открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше

Экипаж пытался связаться с судном и пускал сигнальные ракеты, но ответа не было.

Российский фрегат открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше

Автор фото: Global Look Press

Российский фрегат «Адмирал Григорович» был вынужден применить оружие в проливе Ла-Манш. Как подтвердили в Минобороны РФ, яхта Bright Future под британским флагом подошла к военному кораблю на опасно близкое расстояние — до 150 метров. Экипаж фрегата сначала пытался связаться с британцами по радиосвязи, затем пускал сигнальные ракеты, но никакого ответа не последовало. После этого были произведены предупредительные выстрелы.

Инцидент произошёл на фоне захвата британцами танкера Smyrtos, шедшего под флагом Камеруна из Ленинградской области. Судно было взято на абордаж.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены вернуть санкции против российской нефти. Послабление изначально ввели из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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