Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россотрудничество совместно с международной общественной организацией «Центр народной дипломатии» запустило сеть Русских домов в девяти странах Африки. В текущем году планируется открытие еще пять новых домов в Сан-Томе и Принсипи, Того, Сьерра-Леоне и Либерии. Об этом в рамках международного форума «Россия – исламский мир: KazanForum» сказал генеральный директор организации и руководитель 9 партнерских Русских домов Дмитрий Савельев.

- Наш центр активно сотрудничает с Россотрудничеством, реализующим программы в Африке. Мы расширяем свою деятельность за пределы континента. Ведутся переговоры об открытии Русского дома в Кабуле. Практика работы в Абхазии показывает, что мы успешно дополняем деятельность государственного Русского дома. В наших центрах проходят курсы русского языка, образовательные программы, киноклубы и массовые мероприятия. В 2025 году более 750 человек в Африке начали изучать русский язык, - отметил Савельев.

Сейчас, по его словам, более тысячи жителей африканских стран изучают русский язык благодаря программам, которые реализуется там. Организуются онлайн-дни открытых дверей российских вузов, где проводят консультации по вопросам поступления и стажировок, а также повышения квалификации в России.

