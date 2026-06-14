Политика
14 июня 09:37
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«Вечерняя Казань»

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Саммит АСЕАН в Казани посетит премьер Малайзии

Мероприятие пройдет с 17 по 19 июня.

Саммит АСЕАН в Казани посетит премьер Малайзии

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Саммит «Россия —АСЕАН: партнерство без границ» посетит премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ российского правительства.

Отметим, что мероприятие пройдет в Казани 17—19 июня. Мероприятие нацелено на укрепление экономических связей между Азией и Россией. Для Татарстана саммит АСЕАН станет вторым по уровню международным мероприятием после БРИКС.

Ранее сообщалось, что саммит в Казани от Малайзии уже посетит министр инвестиций, торговли и промышленности Абдул Гани бин Датук Сери Джохари. При этом среди гостей мероприятия также ожидаются официальные лица из Лаоса, Камбоджи, Филиппин и других стран.

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