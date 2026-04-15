Политика
15 апреля 16:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Си Цзиньпин: «Китай и Россия должны защищать единство стран Глобального Юга»

По мнению председателя КНР, Москва и Пекин уже добились отношений на высоком уровне, что приносит свои плоды во многих отраслях.

Автор фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В целях защиты интересов стран, укрепления авторитета и позиций ООН Россия и Китай должны еще больше налаживать двусторонние отношения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает агентство Xinhua.

Генсек коммунистической партии отметил, что страны-партнеры должны объединиться, чтобы «защищать единство государств Глобального Юга» на фоне «невиданных за столетие» изменений в мире. Сотрудничать следует в рамках ШОС, БРИКС и других организаций, хотя уже сейчас отношения Москвы и Пекина находятся на высоком уровне, что приносит свои плоды во многих отраслях.

Ранее сообщалось, что Казань хотят сделать одним из ключевых городов для полетов туристов из Китая. В целом число авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить более чем в три раза к 2030 году.

