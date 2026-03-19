Лидер партии заявил, что задача парламентария — помогать людям, а не создавать тревожные настроения хайповыми инфоповодами.

Автор фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал исключение депутата Андрея Свинцова из партии. По его словам, причиной стали громкие заявления парламентария, которые порождали тревожные настроения в обществе.

Свинцов, по мнению руководства ЛДПР, давно пытался нарастить личную медийность на резонансных темах. Среди них — инициативы о неадекватных штрафах за подарки в виде алкоголя и радикальные предложения по ограничениям в интернете.

«Задача парламентария — быть опорой для граждан, помогать доносить реальные проблемы до власти и добиваться их решения, а не становиться ретранслятором хайповых, но пустых инфоповодов», — заявил Слуцкий в беседе с RT.

Напомним, официальным поводом для исключения стали «действия, порочащие репутацию партии», а также массовые жалобы от жителей России и требования региональных отделений ЛДПР. Решение было принято единогласно на заседании президиума Высшего совета партии. При этом Свинцов сохранил депутатский мандат, но больше не входит во фракцию ЛДПР.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.