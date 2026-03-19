Политика
19 марта 08:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР громкими заявлениями депутата

Лидер партии заявил, что задача парламентария — помогать людям, а не создавать тревожные настроения хайповыми инфоповодами.

Автор фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал исключение депутата Андрея Свинцова из партии. По его словам, причиной стали громкие заявления парламентария, которые порождали тревожные настроения в обществе.

Свинцов, по мнению руководства ЛДПР, давно пытался нарастить личную медийность на резонансных темах. Среди них — инициативы о неадекватных штрафах за подарки в виде алкоголя и радикальные предложения по ограничениям в интернете.

«Задача парламентария — быть опорой для граждан, помогать доносить реальные проблемы до власти и добиваться их решения, а не становиться ретранслятором хайповых, но пустых инфоповодов», — заявил Слуцкий в беседе с RT.

Напомним, официальным поводом для исключения стали «действия, порочащие репутацию партии», а также массовые жалобы от жителей России и требования региональных отделений ЛДПР. Решение было принято единогласно на заседании президиума Высшего совета партии. При этом Свинцов сохранил депутатский мандат, но больше не входит во фракцию ЛДПР.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов призвал татарстанских коллег отстать от журналистов. Госсовет Татарстана предлагал запретить СМИ ссылаться на источники до официальных обвинений.

