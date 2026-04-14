Блокада вступила в силу после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

США начали блокаду Ормузского пролива. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM) в своём телеграм-канале, ограничения вступают в силу.

В командовании уточнили, что блокада не будет препятствовать свободе навигации судов, которые проходят через пролив в неиранские порты и обратно. При этом ограничения действуют беспристрастно против всех стран — под них попадают любые корабли, заходящие в иранские порты и прибрежные районы, включая порты Аравийского и Оманского заливов.

Напомним, поручение о блокаде президент США Дональд Трамп отдал после того, как переговоры между Вашингтоном и Тегераном провалились.

Ранее мы писали, что американские корабли впервые с начала конфликта прошли через Ормузский пролив. Проход через пролив не был согласован с Ираном.



