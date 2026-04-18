Лицензия касается сырья, которое погрузили на танкеры до 17 апреля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Соединённые Штаты Америки возобновили действие лицензии, которая разрешает сделки с российской нефтью. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Разрешение действует до 16 мая и распространяется только на ту нефть, которая была загружена на суда до 17 апреля. Речь идёт о сырой нефти и нефтепродуктах.

Уточняется, что разрешены сделки по продаже, транспортировке и разгрузке такого сырья.

Ранее сообщалось, что США возобновили санкции против российской нефти на танкерах. Документ перестал действовать 11 апреля.

Также мы писали, что акции Татнефти рухнули после перемирия США и Ирана. Значения упали на 4,5 процента, до 627 рублей.

