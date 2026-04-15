Администрация Дональда Трампа позволила истечь сроку приостановки ограничений.

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Американские санкции против российской нефти, которая уже загружена на танкеры и находится в море, возобновились. Об этом пишет издание Politico.

Администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку лицензии, которая временно приостанавливала ограничения. Документ перестал действовать 11 апреля. До этого дня было неясно, продлит ли Вашингтон эту меру.

Как отмечает издание, у России остаётся много способов обойти санкции. Один из помощников сенатора-демократа в беседе с Politico подчеркнул, что администрация Трампа дала понять: она готова «закрывать глаза» на продажу российской нефти, чтобы смягчить последствия войны в Иране. По его словам, это подтолкнуло посредников к погрузке нефти на танкеры «в ожидании новой выгоды».

Ранее мы писали, что акции Татнефти рухнули после перемирия США и Ирана. Значения упали на 4,5 процента, до 627 рублей.

