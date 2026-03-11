Политика
11 марта 18:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сурков не располагает информацией о его отъезде из России

Кремль не в курсе ситуации.

Сурков не располагает информацией о его отъезде из России

Автор фото: РИА Новости

В Сети появилась информация о том, что бывший помощник президента России Владислав Сурков спешно покинул Россию. Как писал телеграм-канал «Дневник разведчика», поводом для отъезда Суркова стала информация о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела. Оно связано с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014—2020 годов.

Однако в Кремле заявили, что не знают об отъезде Суркова.

«Мы такой информацией не располагаем. И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит RTVI.

Позже «Коммерсантъ» связался с самим Сурковым.

«Я не располагаю информацией о моем отъезде из России», – ответил тот.

Владислав Сурков в 1999–2011 годах был замом и первым замруководителя администрации президента России. С 2013 по 2020 год он занимал должность помощника российского лидера.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Руслан Цаликов задержан по делу о создании ОПГ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.