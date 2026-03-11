Кремль не в курсе ситуации.

Автор фото: РИА Новости

В Сети появилась информация о том, что бывший помощник президента России Владислав Сурков спешно покинул Россию. Как писал телеграм-канал «Дневник разведчика», поводом для отъезда Суркова стала информация о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела. Оно связано с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014—2020 годов.

Однако в Кремле заявили, что не знают об отъезде Суркова.

«Мы такой информацией не располагаем. И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит RTVI.

Позже «Коммерсантъ» связался с самим Сурковым.

«Я не располагаю информацией о моем отъезде из России», – ответил тот.

Владислав Сурков в 1999–2011 годах был замом и первым замруководителя администрации президента России. С 2013 по 2020 год он занимал должность помощника российского лидера.

