Именно Владимир Зеленский препятствует мирному решению украинского конфликта, считает пресс-секретарь.

Автор фото: kremlin.ru

Россия продолжит проведение специальной военной операции до достижения всех своих целей на фоне воинственных заявлений Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, заявления Киева не способствуют «созданию духа выхода на мирные переговоры». По его мнению, именно президент Украины Владимир Зеленский и его режим препятствуют мирному решению конфликта.

Совсем недавно пресс-секретарь выражал полярное мнение. Он упомянул, что уже многое сделано для приближения урегулирования на Украине, но о конкретных датах и ориентирах говорить пока не приходится. Об этом же говорил и американский лидер Дональд Трамп.

Также сообщалось, что Москва не получала от Киева никаких сигналов о готовности серьёзно продвинуться в урегулировании конфликта. Для того чтобы создать условия для результативных переговоров, украинский Зеленский должен отдать ВСУ приказ прекратить огонь и уйти с территории Донбасса и российских регионов, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

