Политика
17 июня 22:06
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан заинтересован в партнерстве со странами АСЕАН, заявил Песошин

Регион постепенно наращивает объем торговых и экономических контактов и связей, выходя на новые рынки.

Татарстан заинтересован в партнерстве со странами АСЕАН, заявил Песошин

Автор фото: tatarstan.ru

Республика открыта к международному взаимодействию и считает страны АСЕАН перспективными партнерами. Как заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на открытии форума в рамках проходящего в Казани саммита, это объединение стран динамично развивается и демонстрирует устойчивый рост экономики.

Сам Татарстан постепенно наращивает объем торговых и экономических контактов и связей, выходя на новые рынки, отметил Песошин. Республика развивает сферы промышленности, исламских финансов, ИТ и другие, поэтому предприятия региона заинтересованы в сотрудничестве. Премьер-министр выразил уверенность, что саммит станет отличной площадкой для продвижения в данной области.

«Мы активно развиваем особые экономические зоны, индустриальные парки, инновационную инфраструктуру и создаем комфортные условия для инвесторов», — добавил Песошин.

Глава Минэкономики Максим Решетников прочитал приветствие президента России Владимира Путина, который отметил, что проводящийся форум имеет особо значение, поскольку сотрудничеству России и стран АСЕАН исполняется 35 лет. За это время государства «накопили солидный опыт многопланового сотрудничества», в частности между Деловым консультативным советом ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН.

Ранее Генсек АСЕАН Као Ким Хорн заявил, что у России большие возможности в сфере промышленности и инноваций — в этом заинтересованы страны АСЕАН. Партнерским отношениям сейчас необходима адаптивность и устойчивость экономики.

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