Татарстан заинтересован в партнерстве со странами АСЕАН, заявил Песошин
Регион постепенно наращивает объем торговых и экономических контактов и связей, выходя на новые рынки.
Республика открыта к международному взаимодействию и считает страны АСЕАН перспективными партнерами. Как заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на открытии форума в рамках проходящего в Казани саммита, это объединение стран динамично развивается и демонстрирует устойчивый рост экономики.
Сам Татарстан постепенно наращивает объем торговых и экономических контактов и связей, выходя на новые рынки, отметил Песошин. Республика развивает сферы промышленности, исламских финансов, ИТ и другие, поэтому предприятия региона заинтересованы в сотрудничестве. Премьер-министр выразил уверенность, что саммит станет отличной площадкой для продвижения в данной области.
«Мы активно развиваем особые экономические зоны, индустриальные парки, инновационную инфраструктуру и создаем комфортные условия для инвесторов», — добавил Песошин.
Глава Минэкономики Максим Решетников прочитал приветствие президента России Владимира Путина, который отметил, что проводящийся форум имеет особо значение, поскольку сотрудничеству России и стран АСЕАН исполняется 35 лет. За это время государства «накопили солидный опыт многопланового сотрудничества», в частности между Деловым консультативным советом ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН.
Ранее Генсек АСЕАН Као Ким Хорн заявил, что у России большие возможности в сфере промышленности и инноваций — в этом заинтересованы страны АСЕАН. Партнерским отношениям сейчас необходима адаптивность и устойчивость экономики.
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