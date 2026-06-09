Трамп назвал новый срок подписания мирного соглашения с Ираном
Президент США полагает, что все случится в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в ближайшие дни. Об этом он рассказал журналистам США, передает РИА Новости.
Трамп заметил, что сейчас они находятся в финальной стадии того, что станет «очень-очень хорошей сделкой». Эта сделка не позволит Ирану ни в какой форме иметь ядерное оружие. Также будет открыт незамедлительно Ормузский пролив. Подписание сделки может произойти через два-три дня, полагает президент.
По его словам, он не хотел бы возобновлять удары по Ирану, так как морская блокада иранских портов оказалась эффективнее.
Напомним, в начале мая Трамп говорил, что боевые действия на Ближнем Востоке могут закончиться через 2-3 недели. Американская сторона уничтожила большую часть запланированного.
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