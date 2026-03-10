Трамп назвал «очень хорошим» разговор с Путиным об Украине и Иране
Беседа длилась около часа, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным вечером 9 марта. Беседа длилась около часа и была посвящена двум основным темам — ситуации на Ближнем Востоке и украинскому урегулированию.
На пресс-конференции во Флориде Трамп назвал разговор «очень хорошим» и отметил, что Москва готова сыграть «очень конструктивную роль» в деэскалации конфликта вокруг Ирана. Американский лидер допустил, что со стороны России может последовать помощь в решении этого кризиса.
Говоря об Украине, Трамп охарактеризовал ситуацию как «бесконечную борьбу», но подчеркнул, что звонок по этой теме был «позитивным».
Ранее сообщалось, что Трамп настроен только на безоговорочную капитуляцию Ирана. Никакие сделки, по словам американского лидера, невозможны.
