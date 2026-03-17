Политика
17 марта 14:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп о возможном взятии Кубы: «Это будет честь»

Президент хочет добиться отстранения от власти руководства островного государства.

Трамп о возможном взятии Кубы: «Это будет честь»

Автор фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал честью возможное взятие Кубы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ.

«Это будет честь - взять Кубу. Это большая честь», - заявил президент США.

Американское руководство хочет отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, однако США не намерены менять политическую систему островного государства.

Что касается ситуации на Кубе, то после трех месяцев нефтяной блокады со стороны США ситуация там близка к гуманитарной катастрофе. На острове постоянно происходит отключение электричества, населению не хватает продуктов.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США из-за якобы угрозы от Кубы. В указе упоминается сотрудничество Гаваны с Россией и Китаем как основание для потенциальных санкций.

