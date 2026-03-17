Трамп о возможном взятии Кубы: «Это будет честь»
Президент хочет добиться отстранения от власти руководства островного государства.
Президент США Дональд Трамп назвал честью возможное взятие Кубы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ.
«Это будет честь - взять Кубу. Это большая честь», - заявил президент США.
Американское руководство хочет отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, однако США не намерены менять политическую систему островного государства.
Что касается ситуации на Кубе, то после трех месяцев нефтяной блокады со стороны США ситуация там близка к гуманитарной катастрофе. На острове постоянно происходит отключение электричества, населению не хватает продуктов.
Ранее сообщалось, что Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США из-за якобы угрозы от Кубы. В указе упоминается сотрудничество Гаваны с Россией и Китаем как основание для потенциальных санкций.
