Президент заметил, что переговоры двух стран продолжаются.

Автор фото: Alex Brandon / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля, решение он принял по просьбе иранского правительства.

«Я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на десять дней», - говорится в его посте в соцсетях.

По его словам, переговоры США и Ирана продолжаются и «проходят очень хорошо», несмотря на опровержение этих заявлений со стороны «фейковых новостных СМИ».

Напомним, ранее говорилось, что Иран и Америка не ведут никаких дипломатических бесед, а высказывания Дональда Трампа о переговорах — попытка снизить стоимость энергоносителей и выиграть время для осуществления военных задач. Президент Ирана Масуд Пезешкиан добавил, что МИД Ирана ведет переговоры только с государствами Ближнего Востока, в том числе с Оманом. Речь идет о решении вопроса координации морских судов в Ормузском проливе.

