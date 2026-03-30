Американский президент заявил, что спецпосланник договорился об освобождении ещё 250 человек.

Автор фото: AP Photo / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование осужденных. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на прошлой неделе его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул провел переговоры с Лукашенко. В результате освободили ещё 250 человек. Таким образом, с мая прошлого года, как утверждает американский президент, общее число помилованных превысило 500.

«Я хотел бы выразить искреннюю признательность президенту за то, что он сделал это», — написал Дональд Трамп.

Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира.

