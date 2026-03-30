Политика
30 марта 08:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп поблагодарил Лукашенко за помилованных и ждет его на Совете мира

Американский президент заявил, что спецпосланник договорился об освобождении ещё 250 человек.

Трамп поблагодарил Лукашенко за помилованных и ждет его на Совете мира

Автор фото: AP Photo / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование осужденных. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на прошлой неделе его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул провел переговоры с Лукашенко. В результате освободили ещё 250 человек. Таким образом, с мая прошлого года, как утверждает американский президент, общее число помилованных превысило 500.

«Я хотел бы выразить искреннюю признательность президенту за то, что он сделал это», — написал Дональд Трамп.

Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира.

Ранее Трамп заявил о возможной ликвидации нового лидера Ирана. Президент США допустил, что Моджтаба Хаменеи либо убит, либо тяжело ранен.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.