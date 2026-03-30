Трамп поблагодарил Лукашенко за помилованных и ждет его на Совете мира
Американский президент заявил, что спецпосланник договорился об освобождении ещё 250 человек.
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование осужденных. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, на прошлой неделе его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул провел переговоры с Лукашенко. В результате освободили ещё 250 человек. Таким образом, с мая прошлого года, как утверждает американский президент, общее число помилованных превысило 500.
«Я хотел бы выразить искреннюю признательность президенту за то, что он сделал это», — написал Дональд Трамп.
Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира.
Ранее Трамп заявил о возможной ликвидации нового лидера Ирана. Президент США допустил, что Моджтаба Хаменеи либо убит, либо тяжело ранен.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.