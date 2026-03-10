Политика
10 марта 08:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп пообещал заменить Patriot лазерами

Американский президент рассказал о новых технологиях ПВО и успехах операции против Ирана.

Трамп пообещал заменить Patriot лазерами

Автор фото: Darrell Ames / U.S. Army

Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде сделал ряд громких заявлений о ходе военной операции против Ирана и будущем американской обороны.

По словам президента США, на смену комплексам Patriot и другим системам ПВО скоро придет лазерное оружие. Трамп назвал Patriot «поразительной технологией», но подчеркнул, что лазеры будут выполнять те же задачи значительно дешевле и появятся в войсках уже в ближайшее время.

Также Трамп отчитался об успехах в борьбе с иранским флотом. По его данным, уничтожен 51 корабль ВМС Ирана.

«Мы знаем все точки, где они производят беспилотники, и наносим удары один за другим», — заявил он.

Американский лидер также оценил, что ракетный потенциал Ирана снижен до 10 процентов от уровня начала операции, «возможно, даже меньше».

Ранее сообщалось, что Трамп настроен только на безоговорочную капитуляцию Ирана. Никакие сделки, по словам американского лидера, невозможны.

