Трамп позавидовал российским ледоколам и пообещал догнать Россию
У США сейчас один старый ледокол, а у России — больше 40, включая атомные.
Президент США Дональд Трамп на встрече с выпускниками академии береговой охраны назвал нелепой ситуацию, в которой оказалась его страна. По его словам, у России 48 ледоколов, а у Штатов — всего один, и тот очень старый.
«Это нелепо», — посетовал глава Белого дома.
Трамп объявил о планах серьёзно нарастить ледокольный флот — до 55 единиц. На данный момент у США в строю только один исправный ледокол Polar Star. Тем временем Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире — 43 действующих судна.
Ранее Трамп заявил о готовности Китая покупать американскую нефть. По словам президента США, китайский лидер ответил, что идея ему нравится.
