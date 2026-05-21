У США сейчас один старый ледокол, а у России — больше 40, включая атомные.

Президент США Дональд Трамп на встрече с выпускниками академии береговой охраны назвал нелепой ситуацию, в которой оказалась его страна. По его словам, у России 48 ледоколов, а у Штатов — всего один, и тот очень старый.

«Это нелепо», — посетовал глава Белого дома.

Трамп объявил о планах серьёзно нарастить ледокольный флот — до 55 единиц. На данный момент у США в строю только один исправный ледокол Polar Star. Тем временем Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире — 43 действующих судна.

