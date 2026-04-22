Политика
22 апреля 14:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Трамп продлил перемирие с Ираном из-за раскола в Исламской Республике

Автор фото: AP Photo

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном, решение было принято якобы из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Исламской Республики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из чиновников, степень раскола стала очевидной в последние несколько дней, поэтому и встал вопрос о том, есть ли смысл ехать в Исламабад в такой ситуации. Было решено дать дипломатическим усилиям еще немного времени.

Генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам, говорится в материале.

Напомним, срок действия предыдущего перемирия между США и Ираном истек 22 апреля. При этом ситуация обострилась на фоне морской блокады иранских портов, которую США ввели 13 апреля. В ответ Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом, заявив, что ни одно судно не сможет пройти без разрешения Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране подчеркнули, что свободное судоходство будет восстановлено только после того, как США снимут блокаду.

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
