Трамп продлил перемирие с Ираном из-за раскола в Исламской Республике
Было решено дать дипломатическим усилиям еще немного времени.
Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном, решение было принято якобы из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Исламской Республики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По словам одного из чиновников, степень раскола стала очевидной в последние несколько дней, поэтому и встал вопрос о том, есть ли смысл ехать в Исламабад в такой ситуации. Было решено дать дипломатическим усилиям еще немного времени.
Генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам, говорится в материале.
Напомним, срок действия предыдущего перемирия между США и Ираном истек 22 апреля. При этом ситуация обострилась на фоне морской блокады иранских портов, которую США ввели 13 апреля. В ответ Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом, заявив, что ни одно судно не сможет пройти без разрешения Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране подчеркнули, что свободное судоходство будет восстановлено только после того, как США снимут блокаду.
