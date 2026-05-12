Трамп сообщил о возможном приезде в Россию в 2026 году
Американский лидер пообещал сделать для этого все необходимое.
Дональд Трамп допускает, что может приехать в Россию в 2026 году. Так он ответил на вопрос ТАСС о возможности визита в нашу страну до конца нынешнего года, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.
«Я сделаю все, что необходимо», - цитирует американского президента агентство.
Трамп считает, что Россия и США придут к урегулированию украинского конфликта. При этом он добавил, что «уже добился урегулирования восьми конфликтов».
Ранее Ушаков объявил, что Россия взяла паузу в переговорах с Украиной с участием США. В будущем диалог возобновится.
